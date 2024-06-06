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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع رئيس مجلس القيادة اليمني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية د. رشاد محمد العليمي أمس الأربعاء، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
ونقل وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
فيما حمَّل العليمي وزير الدفاع تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الدفاع موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق.
فيما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى محمد الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.
ونقل وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
فيما حمَّل العليمي وزير الدفاع تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الروابط الأخويةوجرى خلال الاستقبال التأكيد على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق.
وأكد وزير الدفاع موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق.
قائمة الحضورحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى محمد الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.