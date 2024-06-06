ضبط 9 مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم 49 مخالفا ليس لديهم تصريح

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 9 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج "الحج بلا تصريح"، وهم مقيمان و7 مواطنين، لنقلهم 49 مخالفًا، وذلك يوم 27/ 11/ 1445 هـ الموافق 4/ 6/ 2024 م. وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 9 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.



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