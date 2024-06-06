شكرا لمتابعة خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة الى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس ، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك .

وجددت التأكيد على أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، بوصفها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل ، قوة الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية .