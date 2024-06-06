بالفيديو... "استشاري": ‏البخور والعطور المغشوشة مضاف لها مواد كيميائية تضر بالرئة واستنشاقها باستمرار قد يسبب أورام سرطانية!

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور صالح الدماس، استشاري صدرية، أضرار البخور والعطور المغشوشة المضاف لها مواد كيميائية.

مواد كيميائية

وقال خلال مداخلة مع قناة السعودية:" الخطورة تتضاعف إذا كان العطر مغشوشا أو إذا كان خشب العود المستخدم من الأنواع المضاف لها مواد كيميائية تزيد من وزنها أو تغير لونها تؤدي إلى انبعاثات أشد ضررا على الأغشية المخاطية وخلايا الرئتين وقد تم دراسة ذلك في مختبرات عالمية وتبين أن هناك تأثيرا حادا لهذه المواد المغشوشة.

عوامل تؤدي إلى الأضرار

وأشار إلى أن الأضرار تنتج من عدة عوامل هل هذا المنتج أصلي أو غير أصلي، نوع الفحم المستخدم في إشعال هذه المواد وخاصة البخور إذا كان فحما صناعيا أو طبيعيا ووجود تهوية في المكان، ومدة التعرض لهذه المواد فإذا كان الشخص يتعرض لهذه المواد مرة في الأسبوع لمدة 5 دقائق فلا ضرر، ولكن الأشخاص الذين يقومون بإشعال البخور في مكان مغلق داخل المنزل بشكل يومي لعدة ساعات على مدى سنوات بلا شك يؤدي ذلك إلى مشاكل غير جيدة تتعدى التهاب الشعب المزمن والتهاب الأغشية المخاطية الحادة.

السرطان

وأضاف، هناك تقارير تقول أن التعرض المزمن لبعض هذه المواد السامة قد تحتوي على مواد مسرطنة يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفرة جينية في بعض الخلايا ربما تؤدي إلى حدوث أورام سرطانية وعاقبتها على المدى البعيد ليست جيدة ولكن هذه حالات نادرة.