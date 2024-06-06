كاوست توظف دراسات البحث العلمي لمكافحة التصحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» دراسات البحث العلمي لمكافحة التصحر، بالتزامن مع احتفاء دول العالم، ومنها المملكة، باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على موضوعات استصلاح الأراضي وبناء القدرة على مقاومة التصحر والجفاف.
وتوصلت خلال شركة «تيراكسي» الناشئة لتطوير حلول مبتكرة للتشجير في المملكة، وتحويل مكبات النفايات العضوية لتشجير الصحراء واحتجاز الكربون، إذ تعهدت المملكة بخفض دفن النفايات العضوية بنسبة 90% بحلول 2035. إضافة إلى تبني رؤية تركز على تعزيز الزراعة الصحراوية واستصلاح الصحراء والتشجير العمراني، وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء.
كما تعمل «كاوست» على طريقة لمعالجة النفايات العضوية واحتجاز الكربون، إضافة إلى الإسهام في التشجير، إذ تنتج محسن التربة المحمي ببراءة اختراع «كربو سويل» عن طريق معالجة متخصصة ومتعددة الخطوات للنفايات العضوية، فتتحول التربة الصحراوية إلى تربة صالحة لإنتاج الغذاء والتشجير عند إضافة محسن التربة «كربو سويل».
ونهضت بمجال التقنيات الزراعية المناخية، عبر شركة «آيرس» الناشئة، بمساعدة المزارعين على زراعة محاصيل طازجة في المناخ القاسي. وعكفت الجامعة على تصميم تقنيات تساعد على ضمان الأمن الغذائي للعالم بشكل مستدام.
جهود تقنية
- تحويل مكبات النفايات العضوية لتشجير الصحراء
- إنتاج محسن التربة المحمي ببراءة اختراع «كربو سويل»
- مساع لخفض دفن النفايات العضوية بنسبة 90%
- تعزيز الزراعة الصحراوية واستصلاح الصحراء
- المساعدة على زراعة محاصيل طازجة في المناخ القاسي
- تقنيات تساعد على ضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام
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