شكرا لقرائتكم خبر السعودية الخضراء تطلق شخصية «نمور» لزيادة الوعي البيئي للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز الوعي البيئي، أطلقت مبادرة السعودية الخضراء أمس شخصية «نمّور»، النمر العربي الصغير الذي يحمل صفات الشجاعة وروح المغامرة.وتعكس هذه الشخصية جمال وتنوع البيئات الطبيعية التي تحتضنها المملكة، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مبادرة السعودية الخضراء لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع شباب وأطفال المملكة على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وبالتعاون مع وزارة التعليم، توظف مبادرة السعودية الخضراء مختلف قنوات التواصل بهدف تعزيز حضور شخصية «نمّور» في البيئات التعليمية وعبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل إحداث تأثير واسع النطاق في المجتمع، في خطوة تعكس أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف الجهات والأفراد للحفاظ على البيئة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، حيث شهدت المملكة ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، والذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.

شخصية «نمّور»: