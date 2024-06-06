شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتوجيه الملك.. بدء تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير

بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على أحد طرق مدينة الرياض.

موقع الطريق

ويقع الطريق غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالًا طريق الملك سلمان وجنوبًا طريق الثمامة.



وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين، تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي.

الأمير بدر بن عبدالمحسن

وأسهم الأمير بدر بن عبدالمحسن - رحمه الله - الذي وُلد بمدينة الرياض في الثاني من أبريل عام 1949م الموافق 4 جمادى الآخرة 1368هـ، عبر نصف قرن، في تعزيز الشعور الوطني بقصائده التي تغنى بها أبرز الفنانين السعوديين، ورسم بكلماته أوبريتات وطنية راسخة في الأذهان.

كما انتشر إبداعه وإثراؤه في الوطن العربي بعذوبة كلماته وجمال أبياته ونظمه الفريد، الذي جعل من الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة.



تشجيع المثقفين

وعُرف عنه - رحمه الله - تشجيعه للمثقفين والفنانين السعوديين، وترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.

ويأتي التوجيه الكريم امتدادًا لتقدير القيادة الرشيدة لإرث الأمير الراحل، إذ كرمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عام 2019 بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز، كما كرمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العام نفسه تزامنًا مع اليوم العالمي للشعر.