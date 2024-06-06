فيديو صادم ..شاهد.. ارتطام قطار سريع في رأس امرأة مكسيكية أثناء محاولتها التقاط صورة سلفي احتفالا بمرور 100 عام على صناعته

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة وفاة امرأة بعدما اصطدمت رأسها بمقدمة قطار بخاري نادر حاولت التقاط صورة سيلفي أمامه في ولاية هيدالغو بالمكسيك .

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يحتفلون بمرور قطار بخاري نادر صٌنع قبل 100 عام في المكسيك ، حيث تجمعوا بالقرب من شريط السكة الحديد لالتقاط الصور التذكارية لهم مع القطار النادر فور عبوره .

وأبان الفيديو اقتراب إحدى السيدات وبرفقتها ابنها ، من شريط السكة الحديد لالتقاط صورة سيلفي مع القطار فارتطمت رأسها بالقطار ، ما أسفر عن سقوطها على الأرض ووفاتها أمام طفلها الذي كان برفقتها .