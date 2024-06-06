يا سيادة الزعيم أنت عارف إنك بتكذب؟.. شاهد:الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يحلل خطاب "عبدالناصر" بعد 57 عاما

صحيفة الخليج 365: عرض الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى كلمة للرئيس المصري الراحل " جمال عبد الناصر" مسجلة تلفزيونيا قبل 57 عاما، ضمن خطاب التنحي بعد هزيمة 5 يونيو 1967.

هزيمة 5 يونيو

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه المذاع على قناة "القاهرة والناس": " الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، شرح يوم 9 يونيو للشعب المصري المكلوم المهزوم، أن ما حدث لا يرجع إلى قوة إسرائيل وإنما هناك قوى أخرى مع إسرائيل". وتابع:" ياسيادة الزعيم أنت عارف إنك تكذب، لأنك أنت وهيكل اللي كتب الخطاب عارفين أن أمريكا لم تتدخل، والطيران الإسرائيلي الذي نفذ الضربات".

الطيران الإسرائيلي

وواصل:" عبد الحكيم عامر أخبر عبد الناصر أن الطيران الأمريكي شارك في استهداف المطارات المصرية، وحسني مبارك عندما كان يعمل طيار في إحدى القواعد في الصعيد، شاهد طائرة أمريكية، وتأكد عبد الناصر بنفسه من عدم تدخل أمريكا، وتحدث مع حسني مبارك وأخبره أنه شاهد طيران إسرائيلي وليس أمريكي ".

المطارات المصرية

وأردف:" الطيران الإسرائيلي وجه الضربات إلى المطارات على 3 فترات في نفس اليوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة ال 10 أو 11 صباحا، دون أن يتم الرد ". وأكمل:" جمال عبد الناصر قدم رواية أخرى أن طيران العدو جاء من ناحية الغرب وكان يقصد القاعدة البريطانية في ليبيا وهذا لم يحدث".

وأضاف :" اللي هزمنا في 1967، قوات الطيران الإسرائيلي فقط، وفي أكتوبر 1973 أنور السادات حارب إسرائيل وأمريكا وأنتصر"