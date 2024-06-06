شكرا لمتابعة خبر عن السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون لصائدي الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة على أن نظام البيئة أعطى حماية جنائية للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ، وقرر عقوبات مشددة حال صيدها أو قتلها أو الاتجار بها .

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة «إكس» ، أن كل من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها يعاقب وفق نظام البيئة .

وتكون عقوبة ذلك ، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات ، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .