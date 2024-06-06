اخبار السعوديه

وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس المنتخب وزير الدفاع لدى جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.
وفي بداية الاتصال، هنّأ وزير الدفاع فخامته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا له التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا