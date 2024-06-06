شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس المنتخب وزير الدفاع لدى جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

وفي بداية الاتصال، هنّأ وزير الدفاع فخامته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا له التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.