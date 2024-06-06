شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. موجة حارة على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى. أمطار خفيفة كما نبه المركز من أمطار خفيفة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى 7 مساء، على الطائف وأضم وميسان.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.