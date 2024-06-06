اخبار السعوديه

طقس مكة المكرمة.. موجة حارة على المشاعر المقدسة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. موجة حارة على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى 7 مساء، على الطائف وأضم وميسان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا