شكرا لمتابعة خبر عن مُعلم نجران: أكملت دراستي ثم عملت كحارس أمن في إحدى المدارس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بالعزيمة والإرادة والسعي تتحقق الآمال، ومن يخطو نحو هدف بالسعى يحققه بالتفوق، وهذا ما قام به حارس مدرسة والذي غادر إلى عمله الجديد معلماً لمادة الأحياء بمنطقة نجران.

وقال المُعلم يحيى القحطاني في حديثه لبرنامج سيدتي “أكملت دراستي ثم عملت كحارس أمن في إحدى المدارس”.

وأضاف القحطاني “حالفني الحظ بالتعيين كمدرس بعد 9 سنوات من المحاولات والاجتهاد، وكان أكثر الداعمين لي والدي ووالدتي وزوجتي”.