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مُعلم نجران: أكملت دراستي ثم عملت كحارس أمن في إحدى المدارس.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - بالعزيمة والإرادة والسعي تتحقق الآمال، ومن يخطو نحو هدف بالسعى يحققه بالتفوق، وهذا ما قام به حارس مدرسة والذي غادر إلى عمله الجديد معلماً لمادة الأحياء بمنطقة نجران.

وقال المُعلم يحيى القحطاني في حديثه لبرنامج سيدتي “أكملت دراستي ثم عملت كحارس أمن في إحدى المدارس”.

وأضاف القحطاني “حالفني الحظ بالتعيين كمدرس بعد 9 سنوات من المحاولات والاجتهاد، وكان أكثر الداعمين لي والدي ووالدتي وزوجتي”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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