"من هم العرب اللي تقصد؟".. بالفيديو.. مهتم بالتاريخ يكشف كيف رد الملك عبدالعزيز على أمين الريحاني عندما طلب منه توحيد العرب

صحيفة الخليج 365: كشف عبدالله الحميّاني المهتم بتاريخ الجزيرة العربية، كيف رد الملك عبدالعزيز على أمين الريحاني عندما طلب منه توحيد العرب.

وقال الحميّاني، خلال لقائه ببرنامج "بودكاست فنجان": عندما رأى أمين الريحاني النظام الفيدرالي وأن أمريكا قوة من هذا الاتحاد، فمر على ملوك العرب لإقناعهم بفكرة أن يتحدوا.

وأضاف: حين قابل أمين الريحاني الملك عبدالعزيز أبدى الريحاني رغبته بتوحيد العرب تحت حكم واحد وراية واحدة.

وتابع: فقال له الملك عبدالعزيز العرب كلهم موحدين ماعدا الجزء الحجازي، وسأله "من هم العرب اللي تقصد؟.. حنا العرب!".