إشارة إلى واقعة إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، كشفت السفارة السعودية في مصر أنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود للمواطن المفقود على أثر ذلك تم أخذ عينة (DNA) للتأكد من حالة الاشتباه. وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته. وتقدمت السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة



كانت هذه تفاصيل خبر بيان من سفارة المملكة في القاهرة حول وفاة هتان شطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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