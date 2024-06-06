شكرا لمتابعة خبر عن محامِ : إذا وقعت على عقد عمل إلكتروني احذر التوقيع على عقد ورقي لهذا السبب ! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المحامي عبدالمجيد آل موسى ، الموظفين الجدد من التوقيع على عقد عمل ورقي ، مؤكداً على أن الكثيرين يتم استغلالهم بسبب هذا العقد .

وقال آل موسى خلال لقائه مع قناة «السعودية» : ” انتبه توقع على عقد عمل ورقي ، بعد ما توقع على العقد الرقمي أو الإلكتروني ، يكتفي بعقد واحد” .

وتابع : البعض عنده سوء نية يوقع الرقمي أو الإلكتروني لمواجهة وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية ، ثم يعدل على أحكام عقد العمل بالعقد الورقي .

واختتم حديثه : ” لا توقع على عقد العمل الورقي ؛ ما لم يكن أكثر لمصلحتك ، هذه الحالة تستطيع التوقيع ” .