شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : درجات الحرارة الصيفية من 35 إلى 44 درجة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن درجات الحرارة الصيفية تتراواح ما بين من 35 إلى 44 درجة، وتبدأ من شهري أبريل ومايو.

ولفت إلى أن درجات الحرارة أما تكون شتوية أو قيظية أو معتدلة، لافتا إلى أن درجة الحرارة القيظية تبدأ من 45 فما فوق وتكون من شهر يونيو وحتى أغسطس، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن شدة الحرارة تشتد في حال هبوب رياح السموم، وهي رياح شمالية جافة بما يسمى بمنخفض الهند، خاصة في فترة الظهر.

ونوه بأن عدد من الدول ستسجل خلال الفترة درجات الحرارة الأعلى بالعام ومنها العراق وإيران وليبيا والمملكة.