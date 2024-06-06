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سعودي يتزوج مسيار من فتاة مقيمة في المملكة .. وعندما حملت وتوجه لتجديد إقامتها اكتشف المفاجأة!

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صحيفة الخليج 365: روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة تواصل مواطن مع خطابة تدعى أم فهد لتحضر له زوجة مسيار من جنسية عربية.

وأوضح المحامي أن هذا الزواج مكتمل شرعا من حيث الشهود والولاية، لكنه غير موثق وبدون أوراق.

وأضاف بأنه تم الزواج في الظلام "الخفاء" خلال فترة ، وحملت هذه المرأة فحرص على توثيق هذا الزواج، لكن انتهت رخصة إقامتها.

وأشار الجهيمي إلى أن المواطن توجه لتجديد رخصة زوجته وبعد المراجعات تبين له أن هذه الزوجة سبق أن صدر عليها حكم بالحبس سنة ونصف لتورطها في قضية دعارة وبعد تنفيذ الحكم سيتم ترحيلها من المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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