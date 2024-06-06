شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء ووزراء يتفقدون استعدادات وخطط إمدادات الطاقة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية والمنتجات البترولية للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج.

وشملت الزيارة مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجرى الاطلاع على مشاريع تعزيز الخدمات الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وزيارة عدد من المواقع التي نفذت فيها الشركة السعودية للكهرباء عددًا من المحطات والمشروعات الحديثة لتعزيز الخدمة الكهربائية وموثوقيتها لضيوف بيت الله الحرام، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي وأتمتة الشبكة الكهربائية، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، وتوفير محطات متنقلة مرتبطة مباشرة بالشبكة الكهربائية.

وكذلك مشروعات شبكة الألياف الضوئية، التي تسهم في ضمان سرعة التجاوب مع المستفيدين عن بُعد، من خلال مركز التحكم الرئيس.

مركز العمليات والتحكم

كما زار أصحاب السمو والمعالي مركز العمليات والتحكم للشبكة الكهربائية في مشعر منى، الذي يضم 5 مراكز متخصصة، يعمل على إدارتها وتشغيلها كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتمكن من المتابعة ومراقبة الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء المشاعر المقدسة.

واطلعوا على آليات التعامل مع البلاغات ومسار معالجتها، من خلال مركز التحكم بالعدادات الذكية، ومراكز انطلاق فرق الخدمات المنتشرة في أنحاء المشاعر المقدسة.

وفيما يتعلق بتوفر إمدادات المنتجات البترولية، شملت الزيارة الاطلاع على الجهود الاستباقية التي تمت من قبل وزارة الطاقة، والخطط المتعلقة بتعزيز الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في أنحاء المملكة بشكل عام، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج والداخل على أكمل وجه.

جولات رقابية مستمرة

ومن ضمن هذه الجهود القيام بالجولات الرقابية بصورة مستمرة على الطرق الإقليمية المرتبطة من المنافذ الحدودية والمؤدية إلى المشاعر المقدسة، ورفع جاهزية الخدمات المقدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على هذه الطرق.

كما اطلعوا على خطط الإمداد الرئيسة والاحتياطية للمنتجات البترولية، التي اشتملت على العديد من الإمكانيات والمشاريع المنجزة، والمتضمنة رفع مستوى المخزونات، والمحافظة عليها طيلة فترة الحج، ورفع جاهزية أسطول نقل المنتجات البترولية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون جاهزة عند الحاجة، وتوفير عدد من المحطات المدمجة لخدمة عدة جهات حكومية في المشاعر.

متابعة مباشرة

وجاءت الجولة التفقدية استكمالًا للمتابعة المباشرة والمستمرة التي توليها وزارة الطاقة لمشاريع ومتطلبات تقديم خدمات الطاقة، ورفع موثوقية إمدادات الطاقة للمشاعر المقدسة في منى وعرفات، والاستعدادات لموسم حج هذا العام.

ويهدف ذلك إلى التيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة، وضمان تقديم الخدمات بموثوقية عالية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية وتطلعات ضيوف الرحمن، وفقا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.