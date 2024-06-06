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السعودية | تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً بالرياض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي في المطابخ لعام 1445هـ لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، خدمة للسكان والزوّار، وتحقيق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي.

وتُكثف الأمانة رقابتها في المواسم؛ لضمان الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، بإصدار خدمات إلكترونية، وفق خطة التحول الرقمي لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز دور الأمانة في التنمية الحضرية، وخدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات.

وتسهل الخدمة الحصول على التصريح عبر زيارة الرابط هـــنا، عبرخطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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