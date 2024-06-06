السعودية | اليوم.. الأخضر يواجه باكستان ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس، مواجهة مهمة أمام نظيره الباكستاني على ملعب جناح في العاصمة الباكستانية إسلام آباد, ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر “الأخضر” منتخبات المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن الوصيف منتخب الأردن, في حين يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث بـ5 نقاط, بينما يتذيل المنتخب الباكستاني ترتيب المجموعة بلا أي نقاط.

ويتطلع الأخضر للفوز والحصول على النقاط الـ 3 لضمان التأهل إلى الدور الثالث, ومن المتوقع حضور جماهيري مختلف وكبير في جنبات ملعب جناح الذي شهد في الأيام القليلة الماضية عدداً من الترتيبات لإظهاره بصورة مغايرة.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت اليوم إلى مطار إسلام آباد الدولي، إذ كان في استقبالها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.