%13 نمو حوادث التلفيات

انخفاض الوفيات
كشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي انخفاض الوفيات 3%، وانخفاض الإصابات 2%، وانخفاض الحوادث الجسيمة 2.5%، وبلغ إجمالي الوفيات في العام الماضي 4423، والإصابة 24.002 ألفًا، و16.534 ألفًا حوادث جسيمة، وتصدرت «صدم مركبة متحركة» أنواع الحوادث بـ35.6%، وحلت «انقلاب مركبة» ثانيًا بـ24.5%، و«دهس» ثالثًا بـ21%، و«صدم مركبة واقفة» رابعًا بـ4%، و«صدم جسم ثابت» خامسًا بـ3%.
58% سعوديون
تصدر السعوديون أكثر الجنسيات وفيات حوادث بـ57%، وحل الباكستانيون ثانيًا بـ9%، واليمنيون ثالثًا بـ7%، والبنجلاديشيون رابعًا بـ6.9%، والهنود خامسًا بـ5%، والسودانيون سادسًا بـ4%.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المتوفين أثناء الحوادث المرورية، حيث بلغ إجمالي المتوفين 1157 متوفيًا بـ25%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 955 متوفيًا بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 528 متوفيًا بـ12%، وعسير رابعًا، بإجمالي 443 متوفيًا بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 309 متوفين بـ7%.
الأكثر إصابات
تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة مصابين في الحوادث، حيث بلغ إجمالي المصابين 9143 مصابًا بـ38%، وحلت الرياض ثانيًا بإجمالي 4646 مصابًا بـ19%، والمدينة المنورة ثالثًا بإجمالي 3109 مصابًا بـ13%، والشرقية رابعًا بإجمالي 2358 مصابًا بـ10%، والقصيم خامسًا بإجمالي 1069 مصابًا بـ4%.
أكثر أنواع الحوادث
- %35.6 صدم مركبة متحركة.
- %24.5 انقلاب مركبة.
- %21 دهس.
- %4 صدم مركبة واقفة.
- %3 صدم جسم ثابت.
أكثر الجنسيات وفيات الحوادث
- %57 السعوديون.
- %9 الباكستانيون.
- %7 اليمنيون.
- %6.9 البنجلاديشيون.
- %5 الهنود.
أكثر المناطق وفيات
- %25 مكة المكرمة.
- %22 الرياض.
- %12 الشرقية.
- %10 عسير.
- %57 المدينة المنورة.
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