%13 نمو حوادث التلفيات

سجلت حوادث التلفيات نموًا بـ13% في العام الماضي، وارتفعت التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث بمقدار 404 ملايين ريال، في وقت حققت نتائج المؤشرات الرئيسية للسلامة المرورية انخفاضًا في الحوادث المرورية الجسيمة بـ2.5%، ما نتج عنه تحقيق خفض في أعداد الوفيات بـ3%، وأعداد الإصابات بـ2%.

انخفاض الوفيات

كشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي انخفاض الوفيات 3%، وانخفاض الإصابات 2%، وانخفاض الحوادث الجسيمة 2.5%، وبلغ إجمالي الوفيات في العام الماضي 4423، والإصابة 24.002 ألفًا، و16.534 ألفًا حوادث جسيمة، وتصدرت «صدم مركبة متحركة» أنواع الحوادث بـ35.6%، وحلت «انقلاب مركبة» ثانيًا بـ24.5%، و«دهس» ثالثًا بـ21%، و«صدم مركبة واقفة» رابعًا بـ4%، و«صدم جسم ثابت» خامسًا بـ3%.

58% سعوديون

تصدر السعوديون أكثر الجنسيات وفيات حوادث بـ57%، وحل الباكستانيون ثانيًا بـ9%، واليمنيون ثالثًا بـ7%، والبنجلاديشيون رابعًا بـ6.9%، والهنود خامسًا بـ5%، والسودانيون سادسًا بـ4%.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المتوفين أثناء الحوادث المرورية، حيث بلغ إجمالي المتوفين 1157 متوفيًا بـ25%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 955 متوفيًا بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 528 متوفيًا بـ12%، وعسير رابعًا، بإجمالي 443 متوفيًا بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 309 متوفين بـ7%.

الأكثر إصابات

تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة مصابين في الحوادث، حيث بلغ إجمالي المصابين 9143 مصابًا بـ38%، وحلت الرياض ثانيًا بإجمالي 4646 مصابًا بـ19%، والمدينة المنورة ثالثًا بإجمالي 3109 مصابًا بـ13%، والشرقية رابعًا بإجمالي 2358 مصابًا بـ10%، والقصيم خامسًا بإجمالي 1069 مصابًا بـ4%.

أكثر أنواع الحوادث

- %35.6 صدم مركبة متحركة.

- %24.5 انقلاب مركبة.

- %21 دهس.

- %4 صدم مركبة واقفة.

- %3 صدم جسم ثابت.

أكثر الجنسيات وفيات الحوادث

- %57 السعوديون.

- %9 الباكستانيون.

- %7 اليمنيون.

- %6.9 البنجلاديشيون.

- %5 الهنود.

أكثر المناطق وفيات

- %25 مكة المكرمة.

- %22 الرياض.

- %12 الشرقية.

- %10 عسير.

- %57 المدينة المنورة.