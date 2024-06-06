44 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية وفرق أمنية لمتابعة التنقلات

أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 44.220 حاجًا استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية خلال المدة من 1445/11/1هـ إلى 1445/11/26هـ، وذلك استمرارًا لجهودها في تقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء (7) عمليات قلب مفتوح، و(112) قسطرة قلبية، و177 عملية غسيل كلوي.

توجيه ومتابعة

تعمل الفرق الأمنية في المدينة المنورة على تسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتتواجد الفرق الأمنية بكافة القطاعات على المواقع والنقاط التي تشهد توافد الحجاج وفي المسجد النبوي وساحاته، حيث يقدم رجال الأمن صورة من التعامل الحسن والخدمة الأمنية للضيوف الرحمن والزائرين من توجيه ومتابعة وإشراف على راحتهم وتنقلهم.

وفعلت شرطة منطقة المدينة المنورة نقاط الفرز بمحطة قطار الحرمين، وكذلك على الطرق الفرعية والرئيسية للتأكد من التراخيص اللازمة ومنع مخالفي أنظمة الحج، وتعمل فرق الشرطة بالتواجد عبر مراكز أمنية على الطرق الزراعية والمحاذية والرئيسية لمراقبة ومتابعة تنقل الحجاج، والتأكد من تصريح الحج وضبط المخالفين، حيث تقوم الفرق عبر نقاط منظمة وفرق موزعة على كافة الطرق وفق خطط منظمة لتسهيل تنقل الحجاج ومتابعة نقلهم.

مواقع تاريخية

يعمل رجال المرور في تنظيم حركة السير ودخول الحافلات إلى المنطقة المركزية وخروجها، بالإضافة إلى تنظيم عملية السيرة بالمنطقة التي تشهد كثافة للمركبات والمناطق التي تشهد توافدا للمركبات من قبل الزوار والحجاج بالمواقع التاريخية، حيث تعمل فرق المرور إلى تنظيم حركة السير والمشاة وتسهيل عبور المشاة إلى المسجد النبوي عبر الطرق التي يلتقي فيها المشاة والمركبات، بالإضافة إلى التواجد الدائم بالمواقع التي تشهد حركة للباصات وطرق الحج، وكذلك الطرق المؤدية إلى الميقات، بينما تقدم فرق الجوازات بالمنافذ على خدمة ضيوف الرحمن بإنهاء إجراءاتهم ودخولهم بكل يسر وسهولة، مع تقديم كافة الخدمات بأعلى جودة وإتقان، وذلك ضمن جهود المديرية العامة للجوازات لخدمة بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

في المقابل تواصل قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمال الإشراف الوقائي للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت، وتوافر جميع اشتراطات السلامة فيها، والتزامها بتعليمات ولوائح الدفاع المدني في المسجد النبوي الشريف لسلامة ضيوف الرحمن.