شكرا لمتابعة خبر عن بدء تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير -حفظه الله- ، بدأت أمانة العاصمة الرياض أعمال تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن .

وفي وقت سابق ، وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود–رحمه الله– على أحد طرق الرياض ، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالًا طريق الملك سلمان وجنوبًا طريق الثمامة .

وذلك تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي .