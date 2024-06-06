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بدء تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير -حفظه الله- ، بدأت أمانة العاصمة الرياض أعمال تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن .

وفي وقت سابق ، وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود–رحمه الله– على أحد طرق الرياض ، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالًا طريق الملك سلمان وجنوبًا طريق الثمامة .

وذلك تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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