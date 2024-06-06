شعرت بخديعة كبرى.. تسجيل صوتي يكشف مفاجأة بشأن الطبيبة المصرية المقتولة في تركيا

صحيفة الخليج 365: كشف تسجيل صوتي، مفاجأة بشأن الطبيبة المصرية نهى سالم المقتولة في تركيا.

وقالت الطبيبة المصرية، إنها لم تكن سعيدة بزواجها، إذ اتضح أن زوجها "المصري" خبأ عنها الكثير من التفاصيل حول وضعها المادي.

وأوضحت أنها سافرت إلى تركيا للزواج من مواطن مصري يقيم في إسطنبول، دون أن تخبر أحد بالأمر، موضحة أنها فوجئت بعد وصولها أن حالة الشاب المادية صعبة للغاية، وأنه يحتاج أموالها للإنفاق على نفسه وأطفاله الأربعة وسداد ديونه، فضلا عن إيجارات متراكمة على شقته، وفق "العربية نت".

وأشارت إلى أنها اكتشفت أيضا أن زوجها الجديد لا يحمل الجنسية التركية، رغم أنه أخبرها قبل الزواج بحصوله عليها، مبينة أنها لم تستطع الحصول على الإقامة بسبب ذلك.

وأبلغت الطبيبة المصرية، صديقها في التسجيل الصوتي أنها تشعر بوجود خديعة كبرى.

الجدير بالذكر عثر على جثة الطبيبة المصرية نهى سالم وبها آثار تعذيب بشعة كنزع أظافرها، وقص شعرها وتعرضها للطعن، فضلا عن العثور على جثتها شبه عارية، بعد أن شوه الجاني ملامحها باستخدام مادة كاوية ليصعب التعرف عليها وعدم الكشف عن هويتها.