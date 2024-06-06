"لا يلعب عليكم جويدو"..شاهد: الهريفي يوجه طلبا لمسؤولي النصر بشأن المدرب "كاسترو"

صحيفة الخليج 365: طالب لاعب النصر السابق، فهد الهريفي، مسيري النادي بإقالة مدرب الفريق لويس كاسترو، بعد سوء النتائج واخفاقات الفريق في أكثر من بطولة رغم وجود لاعبين عالميين.

وقال الهريفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن كاسترو ليس مدرب مرحلة لا في شخصية ولا تكتيك ولا قراءة الخصم وقناعاته متغيرة سوء بكرة أو بدون.

وطالب من مسيري النادي عدم الأخذ بالأرقام، مشيرا إلى أن هناك فروقات كبيرة بين النصر وباقي الأندية.

وأضاف الهريفي مخاطبا المسؤولين بالنادي قائلا: لا يلعب عليكم الإيطالي جويدو فينجا "الرئيس التنفيذي للنادي"، ببعض الأرقام والإحصائيات، ويقول نافسنا فهذا ليس مقياس لنجاح الفريق.

وعبر عن أمنيته بعدم الإصرار على المدرب كاسترو الموسم القادم قائلا: هذا ضياع للوقت.

كما أوضح الهريفي، أن النصر، يحتاج إلى 4 لاعبين عالميين جدد، في الميركاتو الصيفي القادم؛ في مراكز حراسة المرمى، قلب الدفاع، خط الوسط والجناح الأيمن، مشيرًا إلى أن جماهير النصر لم تعد تتحمل اخفاقات أخرى.