صور.. مسالخ مكة المكرمة توفر خدمات وإمكانات متطورة

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مسالخ مكة المكرمة

رفع سقف الخدمات المقدمة للحجاج

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السهيمي، رفقة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، الخدمات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ووقف على الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة.واطلع على أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة وبما يتوافر بها من خدمات، وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ.هذا إلى جانب العنصر البشري المدرب بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العملوحثَّ ”السهيمي“ جميع العاملين بالفرع على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات لجميع قطاعاتها، بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.وثمن جهود القائمين على الفرع، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.وشملت إجراءات رفع الجاهزية مسالخ العاصمة المقدسة وهي: مسلخ جنوب مكة «أ»، ومسلخ جنوب مكة «ب»، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ المعيصم النموذجي، بطاقة استيعابية تتجاوز الـ «500» ألف رأس من الماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.