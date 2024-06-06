شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فصل التوأمين السياميين الفلبينيين "عائشة وأكيزا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجحت عملية فصل التوأمين السياميين "عائشة وأكيزا".
والتوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" عمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا.
ووصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، ودخلا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد.
كما كانت هناك احتمالات في اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.
والتوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" عمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا.
ووصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، ودخلا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد.
كما كانت هناك احتمالات في اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.