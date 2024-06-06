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السعودية | اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، الذي يتطرق خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ، واستعراض الجاهزية والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، والتطورات والمستجدات في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

كما سيجيب وزير الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات على الهواء مباشرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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