السعودية | اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة

يُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، الذي يتطرق خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ، واستعراض الجاهزية والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، والتطورات والمستجدات في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.