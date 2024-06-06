السعودية | المركز السعودي للاعتماد يحتفي باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار “الاعتماد: تمكين الغد وبناء المستقبل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفى المركز السعودي للاعتماد أمس، باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف الـ 9 يونيو من كل عام، بتنظيم فعاليات ملتقى تحت شعار “الاعتماد: تمكين الغد وبناء المستقبل”، بحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء والمختصين بمجالات الاعتماد والجودة، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة.

وبهذه المناسبة أشار المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد في كلمته الافتتاحية للملتقى، إلى أهمية الاعتماد ودوره ضمن منظومة البنية التحتية للجودة في مواكبة التحولات التقنية والعلمية والبيئية التي يعيشها العالم.

وجرى خلال الملتقى عقد جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان “الاعتماد .. تمكين قطاع تقويم المطابقة” والثانية بعنوان “توجهات مستقبلية في تقويم المطابقة”، بمشاركة متحدثين من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

يذكر أن الاعتماد السعودي يحرص على الاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد، بالتزامن مع احتفاء المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات “ILAC” والمنتدى الدولي للاعتماد “IAF”، إضافةً إلى أجهزة الاعتماد الدولية حول العالم، مستندًا على أهدافه الإستراتيجية الرامية للوصول بمنظومة الجودة في مجال الاعتماد في المملكة إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول العام 2030م.