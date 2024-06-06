ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة البركة على الريق يوميا؟

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أهمية تناول حبة البركة على الريق، وفقًا لموقع "WebMD".

فوائد تناول حبة البركة على الريق هي:-

المناعة

- تعزيز جهاز المناعة، حيث تحتوي حبة البركة على مضادات للأكسدة قوية، مثل الثيموكينون.

الجهاز الهضمي

- تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد حبة البركة في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: "الانتفاخ والإمساك"، وتناولها على الريق يعزز من امتصاص العناصر الغذائية.

مستويات السكر

- تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يمكن لحبة البركة أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

- خفض مستويات الكوليسترول، حيث أن تناولها يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار

الكبد

- تحسين وظائف الكبد والكلى، حيث تعزز حبة البركة من وظائف الكبد والكلى من خلال تحسين عملية إزالة السموم من الجسم،

الوقاية من الالتهابات

- مضادة للالتهابات، وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل: "التهاب المفاصل وأمراض القلب".

صحة البشرة

- تعزيز صحة البشرة والشعر، حيث تساهم حبة البركة في تحسين صحة البشرة والشعر، بفعل محتواها من الفيتامينات والمعادن

الوقاية من السرطان

- مُضادة للسرطان، حيث أظهرت بعض الدراسات أن حبة البركة قد تُساعد في الوقاية من السرطان، أو إبطاء نموه.

الجهاز التنفسي

- تحسين صحة الجهاز التنفسي، حيث تُساعد حبة البركة على تخفيف أعراض الربو، والتهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد، والتهاب الحلق.

مسكن للألم

- مُسكن طبيعي للألم، حيث تُعتبر حبة البركة مُسكنًا طبيعيًا للألم، مما يساعد في تخفيف آلام الصداع والدورة الشهرية والعضلات والمفاصل.