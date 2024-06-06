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ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة البركة على الريق يوميا؟

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أهمية تناول حبة البركة على الريق، وفقًا لموقع "WebMD".

فوائد تناول حبة البركة على الريق هي:-

المناعة

- تعزيز جهاز المناعة، حيث تحتوي حبة البركة على مضادات للأكسدة قوية، مثل الثيموكينون.

الجهاز الهضمي

- تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد حبة البركة في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: "الانتفاخ والإمساك"، وتناولها على الريق يعزز من امتصاص العناصر الغذائية.

مستويات السكر

- تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يمكن لحبة البركة أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

- خفض مستويات الكوليسترول، حيث أن تناولها يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار

الكبد

- تحسين وظائف الكبد والكلى، حيث تعزز حبة البركة من وظائف الكبد والكلى من خلال تحسين عملية إزالة السموم من الجسم،

الوقاية من الالتهابات

- مضادة للالتهابات، وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل: "التهاب المفاصل وأمراض القلب".

صحة البشرة

- تعزيز صحة البشرة والشعر، حيث تساهم حبة البركة في تحسين صحة البشرة والشعر، بفعل محتواها من الفيتامينات والمعادن

الوقاية من السرطان

- مُضادة للسرطان، حيث أظهرت بعض الدراسات أن حبة البركة قد تُساعد في الوقاية من السرطان، أو إبطاء نموه.

الجهاز التنفسي

- تحسين صحة الجهاز التنفسي، حيث تُساعد حبة البركة على تخفيف أعراض الربو، والتهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد، والتهاب الحلق.

مسكن للألم

- مُسكن طبيعي للألم، حيث تُعتبر حبة البركة مُسكنًا طبيعيًا للألم، مما يساعد في تخفيف آلام الصداع والدورة الشهرية والعضلات والمفاصل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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