شاهد.. فرحة طلبة كلية الملك فهد الأمنية وأسرهم لحظة تخرجهم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لفرحة الغامرة لخريجي كلية الملك فهد الأمنية واحتفالات الأهالي بهم لحظة تخرجهم.

وأبان الفيديو الخريجين وهم يتجهون سريعا نحو أسرهم بعد نهاية العرض العسكري خلال الاحتفال بالتخرج.

والتقط الخريجون الصور التذكارية مع أولياء أمورهم وأقاربهم وسط حالة من السعادة والفرحة الغامرة.

ورعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفل تخريج (1410) طلاب من كلية الملك فهد الأمنية من الدورة (65) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة التأهيلية (53) للضباط الجامعيين، وطلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للدفعة (15) للعام الدراسي 1445هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

وقدم الخريجون عرضًا عسكريًا استعرضوا خلاله جانبًا من مهاراتهم التي اكتسبوها، وبعد أداء القسم، شهد سموه مراسم تسليم راية الكلية، وإعلان النتيجة العامة، وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي. وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء و أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.