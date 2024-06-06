محكمة كويتية تقضي بحبس الوزير السابق مبارك العرو 7 سنوات.. وتكشف عن التهمة الموجهة إليه!

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبدالعزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق وتاجر خليحي 7 سنوات في قضية تنفيع لإحدى الشركات بمناقصة الذكاء الصناعي في سلع الجمعيات التعاونية.

وكانت محكمة الوزراء سبق وأن قضت في قضية وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق عبدالعزيز شعيب ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبدالعزيز أسد ومالك شركة بحبس كل منهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من الوظيفة، وذلك عن تهمة الحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة.