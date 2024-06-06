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محكمة كويتية تقضي بحبس الوزير السابق مبارك العرو 7 سنوات.. وتكشف عن التهمة الموجهة إليه!

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صحيفة الخليج 365: قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبدالعزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق وتاجر خليحي 7 سنوات في قضية تنفيع لإحدى الشركات بمناقصة الذكاء الصناعي في سلع الجمعيات التعاونية.

وكانت محكمة الوزراء سبق وأن قضت في قضية وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق عبدالعزيز شعيب ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبدالعزيز أسد ومالك شركة بحبس كل منهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من الوظيفة، وذلك عن تهمة الحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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