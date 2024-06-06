شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال «777» حاجًا عبر ميناء جدة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم استقبال «777» حاجًا وحاجة من الجنسية السودانية، وسط حفاوة وترحاب من قِبل اللجان العاملة.

وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية، وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم بيسر وسهولة.



فيما عبر الحجاج القادمين عن سعادتهم بالوصول إلى المنفذ استعداداً للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لما تقوم به من جهود عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.