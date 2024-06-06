شكرا لقرائتكم خبر عن العملية رقم 61.. نجاح فصل التوأمين السياميين الفلبينيين "عائشة وأكيزا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجحت عملية فصل التوأمين السياميين "عائشة وأكيزا".
والتوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" عمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد.
كما كانت هناك احتمالات في اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.
كما تعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية.
وقيم الفريق الطبي 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.
والتوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" عمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا.
التوأمين السياميين "عائشة وأكيزا".ووصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، ودخلا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد.
كما كانت هناك احتمالات في اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.
العملية رقم 61الدكتور عبد الله الربيعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي، أشار إلى أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين.
كما تعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية.
وقيم الفريق الطبي 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.