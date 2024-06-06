السعودية | المملكة تزيد إنتاج النفط تدريجياً بالسنوات الـ3 المقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الطاقة

الخليج 365_الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستقوم بزيادة إنتاج النفط خلال الأعوام الثلاثة المُقبلة بشكل تدريجي، إلى أن يصل الإنتاج لـ12.3 مليون برميل يومياً عام 2028.

وأوضح، في جلسة حوارية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا بعنوان “مستقبل سوق البترول والغاز” اليوم (الخميس)، أن هناك مسائل محلية لشركة أرامكو، حيث تتجه السعودية نحو التركز على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وهذا سيوفر مليون برميل من الوقود، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هنالك مسار واضح بخصوص كيفية الإنتاج.

وأضاف الوزير أن المملكة خفضت القدرة الإنتاجية لعام 2025، وستزيد بشكل تدريجي، وفي عام 2026 ستكون هنالك زيادة في القُدرة الإنتاجية، يليها عام 2027، حتى يعود الإنتاج إلى 12.3 برميل يومياً في 2028.