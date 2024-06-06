السعودية | قائمة QS 2025.. الجامعات السعودية تتصدّر عربياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المرتبة الأولى عربياً والـ 101 عالمياً، وتلتها جامعة الملك سعود في المرتبة الثانية عربياً، وجامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الخامسة، فيما حققت جامعة أم القرى المرتبة الـ 18 عربياً.

وحظي حفل تقويم QS لأفضل جامعات العالم للعام 2025 بمفاجآت عدة. يتصدرها زحزحة الجامعة الإمبريالية (إمبيريال كوليدج) في لندن جامعتي أكسفورد وكامبريدج، اللتين احتكرتا المرتبتين الثانية والثالثة في التقويم طوال الأعوام الماضية.

وجاء في المرتبة الأولى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، الذي ظل يتصدر هذا التقويم منذ 13 عاماً على التوالي. وأعقبته جامعة إمبيريال كوليدج، وتلته جامعتا أكسفورد وهارفارد في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، فيما انحدرت جامعة كامبريدج إلى المرتبة الخامسة. وذكرت مؤسسة QS أن تقويمها هذا العام يعد الأكثر شمولاً، إذ شمل 1500 جامعة في العالم، أكثرها من الولايات المتحدة (197 جامعة ومعهداً)، وشهد التقييم التقدم الكبير الذي أحرزته الجامعات السعودية.

وعلى صعيد العالم العربي جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الـ 12 عربياً. وشمل تقويم QS جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد بأبها، وجامعة عفت في جدة، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.