السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تدشّن ملتقى الابتكارات في قطاع الصحة ورعاية المسنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً بكلية الاقتصاد والإدارة, بالتعاون مع الجمعية الأسترالية السعودية أمس, ملتقى الابتكارات في قطاع الصحة ورعاية المسنين، وذلك في مقر الكلية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين المملكة وأستراليا في مجال الابتكارات في قطاع الصحة، ونقل المعرفة والخبرات بين البلدين.

وتضمن أربعة عروض بحثية تناولت السياسات الصحية المختلفة، والنماذج المختلفة لرعاية المسنين، ومناقشة بعض قضايا القوى العاملة في المجال الصحي إضافة إلى جوانب الابتكار في قطاع الصحة، بما في ذلك استخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير نماذج جديدة لرعاية المسنين.

كما عقدت جلسة نقاش ضمت عدداً من الخبراء ناقشوا خلالها التحديات التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية في البلدين، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار في قطاع الصحة.

من جانبها، أشادت عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة ريم العثماني بالدور الذي يلعبه الملتقى في نقل المعرفة بين المملكة وأستراليا من خلال دعم البحوث العلمية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الجديدة مشيرة إلى أن هذا الملتقى هو أحد مخرجات المنحة من جامعة فليندرز الأسترالية والذي يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والتعلم من أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار في قطاع الصحة، ويسهم في تعزيز التعاون بين المملكة وأستراليا في هذا المجال المهم