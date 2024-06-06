السعودية | مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تسلم عدداً من وثائق الوحدات السكنية للمستفيدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سلمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية وثائق التخصيص لعدة وحدات سكنية لمستفيدين جدد بمحافظة الغاط، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري رئيس لجنة إسكان المؤسسة في الغاط، وذلك بعد أن أكملت المؤسسة ترميم وتجهيز تلك الوحدات بالأثاث المناسب.

ويشكل مشروع الإسكان الخيري التابع للمؤسسة في محافظة الغاط والمكون من (71) وحدة سكنية أحد المشاريع التنموية التي تقدمها المؤسسة للسكان المحتاجين في المحافظة.

وكانت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية قد أبرمت اتفاقية مع جمعية الغاط الخيرية تتولى بموجبها الجمعية الإشراف على الإسكان ومتابعة المستفيدين ومدى التزامهم بأنظمة الإسكان والقيام بصيانة وتجهيز الوحدات السكنية الشاغرة وتسليمها للمستفيدين الجدد، إضافة لتنظيم برامج تنمية اجتماعية للساكنين.

كما تقدم المؤسسة لسكان المشروع عدداً من المبادرات المجتمعية، منها مبادرة “نحو مستقبل أفضل”؛ التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال، وغرس القيم الإسلامية والاجتماعية، وكان للمبادرة أثرها في تحسين المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين بالمبادرة.

كما قدمت المؤسسة مبادرة “مكني”، التي تستهدف تأهيل فئة من الشباب وتطوير إمكانياتهم من خلال اللقاءات والدورات، التي تسهم في تأهيلهم وتطوير قدراتهم وتضمنت المبادرة ثلاث مسارات الأول مسار تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية، والمسار الثاني تأهيل خريجين المرحلة الجامعية لسوق العمل، والمسار الثالث التأهيل لسوق العمل الحر.