3.7 ملايين عاملة منزلية وسائق بالمناطق

وأوضح تقرير مركز المعلومات الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2023، أن عدد حراس المنازل والعمائر والاستراحات بلغ 22.194، بينما سجل عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل3641، بينما سجل مدراء المنازل 3579، وبلغ عدد مزارعي المنازل 3098، والممرضين والصحيين في المنازل 1603، وعدد الخياطين 1197.
مشتركون بالتأمينات على رأس العمل
الاختصاصيون
416892 سعوديا
582768 مقيما
394477 سعودية
112581 مقيمة
الفنيون والمساعدون
306682 سعوديا
485579 مقيما
156610 سعودية
34416 مقيمة
عاملو الدعم المكتبي
257774 سعوديا
42377 مقيما
281632 سعودية
5930 مقيمة
خدمات المبيعات
234060 سعوديا
484713 مقيما
113857 سعودية
35106 مقيمة
المدراء
162.387 سعوديا
97444 مقيما
76018 سعودية
4260 مقيمة
عمال المهن الأولية
89782 ذكرا
3.768.795 مقيما
32209 سعودية
159.992 مقيمة
عاملو الحرف
44512 سعوديا
1.212.877 مقيما
5906 سعوديات
6935 مقيمة
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