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3.7 ملايين عاملة منزلية وسائق بالمناطق

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تصدرت العاملات المنزليات والخدم وعمال التنظيف عمالة المهن المنزلية في المناطق، وبلغ عددهم 1.918.329 عاملا، تلاهم السائقون بـ 1.813.199 ثم الطباخون ومقدمو الطعام بـ 59.673.

وأوضح تقرير مركز المعلومات الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2023، أن عدد حراس المنازل والعمائر والاستراحات بلغ 22.194، بينما سجل عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل3641، بينما سجل مدراء المنازل 3579، وبلغ عدد مزارعي المنازل 3098، والممرضين والصحيين في المنازل 1603، وعدد الخياطين 1197.

مشتركون بالتأمينات على رأس العمل

الاختصاصيون

416892 سعوديا

582768 مقيما

394477 سعودية

112581 مقيمة

الفنيون والمساعدون

306682 سعوديا

485579 مقيما

156610 سعودية

34416 مقيمة

عاملو الدعم المكتبي

257774 سعوديا

42377 مقيما

281632 سعودية

5930 مقيمة

خدمات المبيعات

234060 سعوديا

484713 مقيما

113857 سعودية

35106 مقيمة

المدراء

162.387 سعوديا

97444 مقيما

76018 سعودية

4260 مقيمة

عمال المهن الأولية

89782 ذكرا

3.768.795 مقيما

32209 سعودية

159.992 مقيمة

عاملو الحرف

44512 سعوديا

1.212.877 مقيما

5906 سعوديات

6935 مقيمة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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