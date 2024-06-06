3.7 ملايين عاملة منزلية وسائق بالمناطق

تصدرت العاملات المنزليات والخدم وعمال التنظيف عمالة المهن المنزلية في المناطق، وبلغ عددهم 1.918.329 عاملا، تلاهم السائقون بـ 1.813.199 ثم الطباخون ومقدمو الطعام بـ 59.673. وأوضح تقرير مركز المعلومات الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2023، أن عدد حراس المنازل والعمائر والاستراحات بلغ 22.194، بينما سجل عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل3641، بينما سجل مدراء المنازل 3579، وبلغ عدد مزارعي المنازل 3098، والممرضين والصحيين في المنازل 1603، وعدد الخياطين 1197. مشتركون بالتأمينات على رأس العمل الاختصاصيون 416892 سعوديا 582768 مقيما 394477 سعودية 112581 مقيمة الفنيون والمساعدون 306682 سعوديا 485579 مقيما 156610 سعودية 34416 مقيمة عاملو الدعم المكتبي 257774 سعوديا 42377 مقيما 281632 سعودية 5930 مقيمة خدمات المبيعات 234060 سعوديا 484713 مقيما 113857 سعودية 35106 مقيمة المدراء 162.387 سعوديا 97444 مقيما 76018 سعودية 4260 مقيمة عمال المهن الأولية 89782 ذكرا 3.768.795 مقيما 32209 سعودية 159.992 مقيمة عاملو الحرف 44512 سعوديا 1.212.877 مقيما 5906 سعوديات 6935 مقيمة



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