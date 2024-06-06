شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني بنجاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتهى الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، من عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني بنجاح.

وأفادت مصادر، أنه استغرقت عملية الفصل 5 ساعات وتعد من أسرع عمليات الفصل.

وكان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.