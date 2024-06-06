شكرا لمتابعة خبر عن وصول أول فوج من حجاج روسيا إلى مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت شركة مطوفي باستقبال حجاج الدول العربية ( أشرقت) ممثلةً بذراعها (رحلات ومنافع) أمس الفوج الأول من حجاج جمهورية روسيا القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام والبالغ عددهم 200 حاج.

وقال رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية محمد معاجيني أن (أشرقت) تحرص على تقديم خدمات متقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومنهم حجاج روسيا، مبيناً أن هذا العام سيبلغ عدد الحجاج الروس 25 ألف حاج.

وأوضح معاجيني أن الشركة على أتم الجاهزية لاستقبال وخدمة أكثر من 450 ألف حاج من مختلف قارات العالم لهذا العام، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات، وإثراء رحلة الحاج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.