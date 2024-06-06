شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بلجيكي: المملكة عرفتني على الإسلام وأنقذت حياتي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب مقيم بلجيكي عن سعادته بالعيش في المملكة، لافتًا أنه عرف الإسلام منذ قدومه وهذا الأمر أنقذ حياته .

وقال البلجيكي في مقذع فيديو:” ياه على الإسلام وأنقذت حياتي، ولا استطيع أن اشكرهم بما فيه الكفاية .

وأضاف :” لم أكن جيدًا وكنت أقوم بإيذاء كل من في حياتي، وكنت أشرب الكحول ولن أستمع لأي شخص حتى والدي.”

وتابع:” المملكة عرفتني على الإسلام وأنقذت حياتي، ولا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية، أحبكم جميعا وأشكركم.”