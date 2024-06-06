الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن توالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.