تفاصيل الحكم على إمام مسجد هتك عرض طفل في الكويت

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة التمييز في الكويت بمعاقبة إمام مسجد وافد بالحبس المؤبد في قضية هتك عرض طفل. حسب "المجلس".
وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي يعمل إمام مسجد في الجهراء لدى محاولته الهرب عبر منفذ السالمي.
صحيفة الخليج 365: قضت محكمة التمييز في الكويت بمعاقبة إمام مسجد وافد بالحبس المؤبد في قضية هتك عرض طفل. حسب "المجلس".
وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي يعمل إمام مسجد في الجهراء لدى محاولته الهرب عبر منفذ السالمي.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام