شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "الأرصاد" لـ "اليوم": الحجاج سيستمتعون بأجواء الربيع والشتاء 16 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد فصل الصيف وشدة الحرارة، سيكون بمقدور الحجاج الاستمتاع بأجواء الربيع والشتاء 16 عامًا بداية من موسم الحج لعام 1447هـ.وقال المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المركز أطلق حزمة من البرامج الإعلامية التي تستخدم التقنيات الحديثة.وبين في فيديو خاص لـ "اليوم"، أنها تستخدم في نقل المعلومات بخمس لغات للجهات المستفيدة والشركاء العاملين في موسم حج هذا العام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية معلومات الطقس خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في وقت الذروة.

آخر موسم حج في فصل الصيف

وأشار إلى إطلاق مركز إعلامي متكامل بمشعر منى بطاقم وكوادر مهنية متخصصه لتقديم كافة المعلومات للجهات المستفيدة من نشرات جوية، وخاصه وتنبيهات بلغات مختلفة لتمكين هذه الجهات التي تتعامل ميدانيًا مع حجاج بيت الله بإيصال هذه المعلومات بأدق البيانات التي يطلقها المركز من خلال منظومة الخدمات والتقنيات.ولفت ”القحطاني“ إلى أن حج العام المقبل سيكون آخر موسم حج في فصل الصيف، يتبعه 16 عامًا في فصلي الربيع والشتاء.