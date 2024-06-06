شكرا لقرائتكم خبر عن منها لأول مرة.. وزير النقل: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، إنهم يستثمرون في التقنيات الحديثة.
وأضاف خلال مؤتمر عن منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية، منها تقنية التاكسي الطائر، والطرق المطاطية لأول مرة.
وأضاف خلال مؤتمر عن منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية، منها تقنية التاكسي الطائر، والطرق المطاطية لأول مرة.