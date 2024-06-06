شكرا لقرائتكم خبر عن منها لأول مرة.. وزير النقل: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، إنهم يستثمرون في التقنيات الحديثة.

وأضاف خلال مؤتمر عن منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية، منها تقنية التاكسي الطائر، والطرق المطاطية لأول مرة. خدمة ضيوف الرحمن وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المنظومة حشدت كافة قدراتها وطاقاتها بكل قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرها.

