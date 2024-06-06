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مواعيد نتائج اختبارات التحصيلي للفترتين الأولى والثانية عبر الرسائل النصية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد نتائج اختبارات التحصيلي للفترتين الأولى والثانية عبر الرسائل النصية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد نتائج اختبارات التحصيل الدراسي للفترتين - الأولى والثانية.
وقالت الهيئة إن "يوم الخميس 13 يونيو 2024 الموافق 7 ذو الحجة 1445 ه، ستصلك رسالة نصية بنتيجتك على الرقم المسجل في ملفك لدى قياس".
وأضافت أن الجمعة 14 يونيو 2024م الموافق 8 ذو الحجة 1445 ه، يمكنك الاطلاع على نتيجتك من خلال نظام: التسجيل في التختبارات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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