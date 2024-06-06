شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد نتائج اختبارات التحصيلي للفترتين الأولى والثانية عبر الرسائل النصية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد نتائج اختبارات التحصيل الدراسي للفترتين - الأولى والثانية.وقالت الهيئة إن "يوم الخميس 13 يونيو 2024 الموافق 7 ذو الحجة 1445 ه، ستصلك رسالة نصية بنتيجتك على الرقم المسجل في ملفك لدى قياس".وأضافت أن الجمعة 14 يونيو 2024م الموافق 8 ذو الحجة 1445 ه، يمكنك الاطلاع على نتيجتك من خلال نظام: التسجيل في التختبارات.