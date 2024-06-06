شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: تم تأمين أكثر من 3 مليون مقعد في مرحلتي القدوم والمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للطيران المدني، مازن بازهير، إن التخطيط لموسم الحج الجديد، يبدأ منذ انتهاء الموسم الذي قبله.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، عمّرت أكثر من 3 مليون مقعد سفر في مرحلتي القدوم والمغادرة. وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج وأوضح أنه وصل إلى اليوم أكثر من مليون و100 ألف حاج على ما يقارب من 6 آلاف رحلة عارضة ومنتظمة إلى مطارات المملكة، وهناك تزايد مستمر.

وذكر أن أعلى يوم شهده مطار الملك عبد العزيز، وتحديدًا في تاريخ 15 ذو القعدة، ويتوقع أن يكون يوم 3 ذو الحجة هو أعلى رقم لوصول الحجاج.