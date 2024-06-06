شكرا لمتابعة خبر عن الجاسر: قمنا هذا العام بتجربة خلط المطاط بالإسفلت لراحة الحجاج أثناء المشي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن الوزارة تعمل على تسخير جميع جهودها، من أجل راحة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار الجاسر خلال حديثه عن منظومة النقل وخطتها خلال موسم الحج أنه تم العمل على توفير خدمة التاكسي الطائر، وخدمة توصيل الطلبات.

وأكد ان الوزارة عملت على تجربة تقنية جديدة، هي الأولى من نوعها، حيث تم خلط المطاط بالإسفلت، وذلك لراحة أكبر للحجاج أثناء المشي.